Asl Napoli 1, concorsi per amministrativi: aperti i termini per le domande

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (rif. GURI n64 del 13.08.2019 Serie speciale Concorsi ed esami) sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai concorsi che l’Asl Napoli 1 Centro ha indetto con le delibere del 4 luglio 2019 (nn.744 e 745), concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di sessanta posti di assistente amministrativo (trenta dei quali riservati al personale interno) e di cinquanta posti di collaboratore amministrativo – categoria D (venticinque dei quali riservati al personale interno). Questa direzione strategica – il commento del direttore generale Ciro Verdoliva – crede con fermezza che la trasparenza e la meritocrazia siano gli unici valori da seguire se si vuole ottenere il rilancio dell’ASL Napoli 1 Centro e garantire un futuro luminoso. Le donne e gli uomini di questa squadra sono oggi il bene piu’ grande della quale disponiamo, ora dobbiamo selezionare nuovi dipendenti e dobbiamo scegliere solo i migliori. La direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro ricorda anche che il termine ultimo per l’inoltro delle domande e’ fissato improrogabilmente al 12 settembre 2019. Il testo integrale del bando e’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n39 del 08.07.2019 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it. Per chiarimenti e’ possibile rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, via Comunale del Principe n13/a – 80145 Napoli – telefono 081/2542494 – 2211 – 2390.