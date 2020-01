Asl Napoli 1, entro fine mese le prime ambulanze videosorvegliate

“Abbiamo deciso di mettere le telecamere di controllo sulle ambulanze dell’Asl Napoli 1. Credo che a metà gennaio andremo all’ospedale del Mare per inaugurare la prima ambulanza con sistema di videosorveglianza interna”. Lo ha spiegato io governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante l’inaugurazione del nuovo centro per l’autismo attivato all’ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli) alla presenza tra gli altri dei consiglieri regionali Loredana Raia e Mario Casillo, del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto e del sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba. “Collocheremo – ha fatto sapere ancora De Luca – un sistema di geo-individuazione delle ambulanze, controlleremo i percorsi, metteremo delle tecnologie simili a quelle delle banche, cioè l’autista potrà premere un pulsante rosso e mettersi immediatamente in contatto con la forze dell’ordine, segnalando la situazione di emergenza. Questo avverrà anche al pronto soccorso dell’ospedale Santobono”.