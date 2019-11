Asl Napoli 1, stabilizzati 38 precari del 118

Nel corso della mattinata, il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva ha provveduto a firmare i contratti di stabilizzazione di decine di medici precari del 118. “Firme che ho apposto con immensa gioia e soddisfazione – dice Verdoliva – perché si tratta di medici che per anni sono stati ‘a lavoro per garantire salute’ assicurando l’emergenza-urgenza 118. Lo hanno fatto con professionalità e senza mai risparmiarsi, nonostante dovessero lavorare da precari”. “Oggi questo professionisti hanno visto realizzare la giusta aspettativa di chi, quotidianamente e per anni, si è impegnato con professionalità ed efficienza in questo duro lavoro, in risposta alla richiesta di aiuto e di cura da parte del cittadino. E’ un’ulteriore passo di crescita – conclude Verdoliva – della nostra Asl Napoli 1 Centro”.