Asl Napoli 2, ecco il kit per assistere i pazienti a domicilio

Disinfettante per le mani, mascherine, pulsossimetro e farmaci che non si trovano in farmacia: è il kit predisposto dalla Asl Napoli 2 Nord che, su richiesta del medico di famiglia, sarà fornito a ciascun paziente Covid positivo assistito a casa. Sono 256 i pazienti postiti al Covid-19 del territorio della Asl Napoli 2 Nord, il 16,4% è ricoverato in ospedale, a fronte di una media regionale di ricoveri ospedalieri del 27% e italiana del 37%. L’obiettivo è supportare il ruolo dei medici di medicina generale nella gestione dei 256 pazienti positivi al Covid-19, attualmente assistiti a casa, stringendo ancora di più le maglie del sistema di sorveglianza domiciliare nel territorio della Asl Napoli 2 Nord. Solo il 16,4% dei pazienti Covid positivi è ricoverato in ospedale, contro la media del 27% campana e del 37% italiana. Il protocollo adottato prevede che il medico di famiglia comunichi all’Asl la richiesta dei farmaci introvabili, del pulsossimetro e del kit. Entro 24 ore dalla comunicazione il Dipartimento farmaceutico dell’Asl provvede a consegnare al medico il kit dedicato al proprio paziente, comprensivo dei farmaci richiesti. Ai medici di famiglia sono stati riportati i riferimenti dei cardiologi che all’interno di ciascun reparto dei quattro ospedali aziendali (Pozzuoli, Frattamaggiore, Ischia e Giugliano) saranno a disposizione dei colleghi del territorio per consulenze su tali pazienti. “Stiamo collabondo molto coi medici di famiglia per affrontare la pandemia a casa dei pazienti – dice Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord – Alcuni farmaci consigliati nella fase iniziale della malattia sono difficili da trovare, per questo il nostro servizio farmaceutico li fornirà direttamente ai medici di famiglia, dietro loro prescrizione”. A Ischia, fa sapere D’Amore, è in fase di avvio un servizio di assistenza domiciliare, che sarà attivato nei prossimi giorni, che si sperimenta per la prima volta in Campania. “Un’equipe dell’ospedale Rizzoli composta da due medici infettivologi e internisti e un infermiere visiteranno a casa tutti i pazienti Covid positivi e li arruoleranno in un percorso terapeutico condiviso con il medico di famiglia – spiega – Nel corso della visita saranno effettuati tutti gli esami diagnostici utili a verificare lo stato di salute dell’assistito tra cui: un esame ecografico per monitorare lo stato dei polmoni, uno strumento portatile per l’emogasanalisi, un prelievo ematico, un test istantaneo per verificare il livello degli anticorpi al Covid-19”. “L’equipe prescriverà il percorso terapeutico più opportuno e consegnerà al paziente i farmaci necessari. Il percorso sarà condiviso coi medici di famiglia del territorio – conclude – Da sabato scorso sull’isola di Ischia è attiva una nuova ambulanza dedicata esclusivamente all’effettuazione dei tamponi a domicilio”.