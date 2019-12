Asl Napoli 2 Nord, nuova app per i pazienti: accesso ai servizi sanitari in un click

Presentata la nuova app dell’Asl Napoli 2 Nord che permetterà ai pazienti di accedere in modo semplice ed immediato ai servizi sanitari. Una nuova tecnologia che rientra in un ecosistema articolato e in continua espansione il cui obiettivo è quello di rispondere alle esigenze del territorio riducendo la distanza con i cittadini. L’applicazione sarà disponibile a partire dal prossimo mese di gennaio sui principali store di app. Tra i vari servizi offerti ci sarà uno spazio dedicato alla prevenzione oncologica con la parte informativa e la possibilità di prenotare attraverso l’applicazione. Il software rappresenta un utile dispositivo per gli utenti dell’azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord, che comprende anche i sei Comuni dell’isola di Ischia, nonché Procida, per abbattere le distanze e per rendere più fruibili i servizi sanitari dell’azienda.