Asl Napoli 3 Sud, grazie a Robo-Cup niente più buchi nel flusso delle visite per colpa di chi non si presenta

Niente più slot vuoti o appuntamenti persi tra una visita medica e l’altra dovuti a pazienti che non si presentano senza avvertire. La Asl Napoli 3 Sud è riuscita a ridurre il fenomeno delle liste di attesa grazie a Robo-Cup, un sistema automatizzato basato sull’Intelligenza artificiale che utilizza un algoritmo applicato ai dati del Centro Unico di Prenotazione. Il sistema ha permesso di ridurre dal 40% al 20% il fenomeno del no show, ottimizzando i ‘buchi’ degli appuntamenti lasciati liberi. Questa é una delle 40 esperienze inserite nell’Osservatorio sull’Ia in Sanità, presentato a Siracusa al Forum ‘Logos & Téchne’, organizzato dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). “Su 10 prenotazioni di visite mediche specialistiche non urgenti, come quelle cardiologiche, ginecologiche e ortopediche, prima oltre 4 persone su 10 non si presentavano all’appuntamento. Oggi invece sono scese a 2 su 10”, spiega all’ANSA Giuseppe Russo, direttore generale Asl Napoli 3 Sud. L’automazione della gestione delle agende sanitarie con l’intelligenza artificiale ha portato risultati eccellenti sulla saturazione degli slot. Robo-Cup invia promemoria telefonici e via sms, consentendo ai pazienti di confermare o disdire l’appuntamento. Quindi riassegna gli slot disponibili, anche attraverso servizi di recall. Sono state sperimentate soluzioni come overbooking controllato e preliste per ottimizzare l’uso degli slot. In caso di mancata risposta l’intervento viene gestito da un operatore. “I dati raccolti nel 2024 attraverso l’analisi di oltre 500.000 prenotazioni – precisa Russo – evidenziano un miglioramento netto dell’utilizzo delle risorse. Abbiamo raggiunto il 100% di saturazione degli slot disponibili, che sono stati recuperati grazie al monitoraggio in tempo reale. Questo porta anche a una riduzione delle liste d’attesa, perché elimina i tempi morti. È stato un cambio di passo nella gestione delle prenotazioni”.