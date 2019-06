Asl, tetti di spesa esauriti: stop alle analisi in regime di convenzione a Salerno

“Tetti di spesa esauriti. E puntuale, come un orologio svizzero, è arrivata la comunicazione, anche da parte dell’Asl di Salerno, dello stop alle visite specialistiche, agli esami diagnostici e di laboratorio in regime di convenzione. Con buona pace di tutti quei pazienti che avevano già effettuato le prenotazioni e che ora, a partire da domani, saranno costretti a mettere mano al portafogli, oppure a sobbarcarsi l’estenuante calvario delle liste d’attesa nel pubblico”. Così, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le maggiori associazioni di categoria dei laboratori e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (con oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale).

“Sono anni, ormai, che andiamo dicendo che la coperta è troppo corta, perché il finanziamento è di gran lunga insufficiente rispetto alle reali e documentate necessità dei cittadini campani” aggiunge Lamberti puntando il dito contro il “monitoraggio trimestrale della spesa, il geniale marchingegno creato in via Santa Lucia e servito, nei fatti, solo ad anticipare le criticità di un mese ogni trimestre”. “Quel che è accaduto a Salerno – prosegue il presidente di Federlab – è già realtà, da giorni, nel resto delle Asl campane. Insomma, il sistema ambulatoriale della nostra regione sta andando in black-out per colpa della cecità della Regione”.

Da qui l’appello “lanciato al governatore-commissario De Luca: la distribuzione del fondo va fatta tenendo presente quello che è il reale fabbisogno delle prestazioni, evitando, inoltre, di fare ‘parti diseguali tra uguali’ così da superare, una volta e per tutte, anche questo paradossale squilibrio di risorse tra le diverse Asl territoriali (sul quale, non a caso, la Corte dei Conti ha acceso i riflettori) in modo da garantire definitivamente a tutti, e ribadisco a tutti i cittadini, le stesse modalità di accesso alle cure”.