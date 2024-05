ROMA (ITALPRESS) – “E’ necessario creare una sorte di rete al fine di poter inquadrare i pazienti, in questo caso i pazienti con asma, nella maniera ottimale e quindi creare percorsi per la diagnosi, ma anche per accompagnarli al giusto trattamento nella maniera più coordinata possibile”. Lo dice Paola Rogliani, presidente eletta della Società Italiana Pneumologia, a margine di un convegno in Senato per la Giornata Mondiale dell’Asma.

