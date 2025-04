Asp di Palermo, 7.700 prestazioni nel primo trimestre a bordo dei camper

PALERMO (ITALPRESS) – Una partecipazione numerosa con numeri a 4 cifre dopo un solo trimestre di attività dell’Open day itinerante dell’Asp di Palermo che, a bordo dei propri camper della prevenzione, gira in lungo e in largo la provincia, portando realmente la “sanità tra la gente”. In 12 tappe sono complessivamente 7.700 le prestazioni di screening assicurate dagli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale che questa mattina hanno portato gli ambulatori mobili a Piazza Castelnuovo in occasione del Lions day.

“L’obiettivo dell’Asp – ha sottolineato il Direttore sanitario, Antonino Levita – è di avvicinarci alle persone rientrando pienamente nell’ottica della medicina di prossimità. L’attività è intensa ed ha fatto registrare una grandissima adesione di utenti nel primo trimestre con diagnosi anche di serie patologie riscontrate in una fase asintomatica della malattia. La peculiarità dell’iniziativa, condivisa con Istituzioni e Associazioni di volontariato, è di accompagnare l’utente in un eventuale percorso di secondo livello già pianificato. Il ringraziamento va a tutti gli operatori dell’Asp che rendono possibile la realizzazione e l’organizzazione dell’Open day itinerante. L’iniziativa coinvolge tutte le maestranze, compresi i Direttori di UOC che, con pieno spirito di condivisione, non fanno mancare il loro diretto supporto per andare incontro ai bisogni di salute e di prevenzione dei cittadini”.

Anche nella tappa di questa mattina a Piazza Castelnuovo realizzata in occasione del Lions day organizzato dalla I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia, l’adesione è stata enorme con ben 424 prestazioni complessive in 5 ore di attività, tra cui 117 di prevenzione cardiovascolare, 54 degli screening pediatrici logopedico e visivo, 59 degli screening oncologici (tumore della mammella, cervicocarcinoma e tumore del colon retto), 43 dello screening del diabete, 29 delle malattie infettive sessualmente trasmesse e 35 le vaccinazioni, mentre i veterinari hanno impiantato 19 microchip gratuiti nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo e gli operatori dello sportello amministrativo hanno esitato 68 richieste di esenzione ticket per reddito.

Presenti a Piazza Castelnuovo anche la Polizia di Stato con un ufficio mobile, l’Esercito con un Info-point, il servizio 118 e la Croce Rossa Italiana.

Martedì 15 la carovana della prevenzione dell’Asp di Palermo farà tappa in Piazza Liborio Mannino a San Cipirello (orario al pubblico dalle 10.30 alle 16.30).

