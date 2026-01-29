ASP Siracusa, premio nazionale “PA OK!” per l’innovazione nei Pronto Soccorso

SIRACUSA (ITALPRESS) – L’Asp di Siracusa ha ricevuto un nuovo riconoscimento nell’ambito del Premio nazionale PA OK! Insieme per creare valore pubblico.

La premiazione, avvenuta nello Spazio Fare del Mercato Centrale, ha celebrato il progetto PS SMART – Pronto Soccorso Trasparente, Connesso e Umano, un’iniziativa selezionata tra oltre trecento candidature dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez e SDA Bocconi per la sua capacità di trasformare i servizi sanitari attraverso le opportunità del PNRR.

Questo nuovo traguardo, si legge in una nota dell’Asp di Siracusa, “non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un solido percorso di ricerca dell’eccellenza tecnologica che ha visto l’Azienda aretusea costantemente premiata ai massimi livelli. Solo nell’ultimo anno, l’Azienda è stata infatti proclamata vincitrice per l’innovazione digitale in sanità dal Politecnico di Milano proprio per i progetti legati al Pronto Soccorso e ha ricevuto la menzione speciale di Repubblica Digitale per l’inclusione e la semplicità dei servizi online. Il valore delle soluzioni adottate è stato riconosciuto anche dagli ingegneri clinici con l’AIIC Award 2025 e dai prestigiosi Lean Healthcare Awards, dove il progetto PS-Next+ è stato premiato per l’uso dell’intelligenza artificiale applicata ai flussi dei pazienti. A questi successi si aggiungono il premio AISIS per la replicabilità del modello e il premio Innovare di Forum Sanità per l’eccellenza nell’uso dei Big Data, che si sommano ai precedenti riconoscimenti ottenuti al Forum PA e allo SMAU”.

Il successo odierno di PS SMART, continua la nota, nasce dalla volontà strategica dell’Asp di Siracusa “di migliorare l’umanizzazione dell’area dell’emergenza-urgenza attraverso la tecnologia. I dati confermano l’efficacia di questa visione: migliorare i tempi medi tra triage e visita, ridotti da sessanta a quarantotto minuti e una permanenza totale in Pronto Soccorso quasi dimezzata, passando da oltre sette ore a meno di quattro. Inoltre, grazie all’integrazione con le Centrali Operative Territoriali, il monitoraggio dei pazienti over 65 ha permesso di ridurre drasticamente i riaccessi impropri, garantendo una sanità più vicina alle fragilità”.

L’autorevolezza raggiunta dall’ASP di Siracusa è oggi testimoniata anche dalla scalabilità delle sue soluzioni, già cedute in riuso all’ASP di Catania e all’IRCCS Bonino Pulejo di Messina per accelerare la modernizzazione della sanità siciliana. “Con lo sguardo già rivolto al futuro, l’Azienda sta già lavorando all’integrazione dell’intelligenza artificiale a supporto delle decisioni cliniche, confermando una vocazione all’innovazione che continua a generare valore concreto e misurabile per l’intera comunità”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa ASP Siracusa –

(ITALPRESS).