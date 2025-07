Asp Siracusa, Runza nuovo direttore di radiodiagnostica all’ospedale Umberto I

SIRACUSA (ITALPRESS) – Giuseppe Runza è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Radiodiagnostica dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Specializzato in Radiodiagnostica all’Università di Palermo nel 2002, con una lunga esperienza di dirigente medico di Radiodiagnostica in diversi presidi ospedalieri dell’ASP di Siracusa, da ultimo della UOSD di Radiologia Territoriale con Centro Amianto e Risonanza Magnetica Multidistrettuale dell’Azienda, Giuseppe Runza è risultato al 1° posto nella procedura concorsuale pubblica indetta dalla direzione strategica aziendale con deliberazione n. 172 del 26 luglio 2024, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore della Radiodiagnostica dell’ospedale di Siracusa, fino al 30 giugno 2027 e comunque fino al rientro del titolare Giuseppe Capodieci, nominato fino a tale data direttore generale dell’ASP di Agrigento.

Nella sede della Direzione Generale è stato sottoscritto il contratto di incarico alla presenza del direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone che, a nome della Direzione strategica aziendale, ha rivolto al nuovo direttore della Radiodiagnostica ospedaliera di Siracusa i più calorosi complimenti e auguri di buon lavoro.

