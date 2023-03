Mercoledì 8 marzo, alle ore 19, a Napoli nella Chiesa del Carminiello a Toledo si terrà il primo incontro di spiritualità per giovani e meno giovani. “Un’occasione per apprezzare la bellezza di un gioiello architettonico – si legge in una nota di Asso.Gio.Ca – , ma anche per vivere la festa della Donna sui passi di Maria, Madre del Carmelo”. Sarà presente don Giovanni Tammaro.