Aspettando venerdì  

Questa settimana ha avuto inizio con la conferma della Cgil avvenuta ieri dello sciopero generale indetto per venerdì. A essa hanno dato l’adesione quasi tutte le altre sigle sindacali. La notizia in sé e per se è un segnale chiaro che il disagio sociale sta salendo su vette mai più raggiunte dal primo dopo guerra.Tutto ciò premesso, quella manifestazione non sarebbe di particolare importanza e delicatezza se il periodo stabilito per dar vita alla stessa fosse stato individuato in tempo e circostanze più adeguate per il soggetto economico Italia. Il perché di una scelta diversa scaturisce dal fatto che proprio venerdì si pronuncerà sullo stato di salute dell’economia del Paese la più rigorosa delle agenzie di rating, l’americana Moody’s. Essa chiuderà l’ultima sessione di esami dell’anno con il commento delle prospettive, già fatto anche dalle altre agenzie di quel livello per i paesi monitorati. Altri soggetti del genere, tra essi l’ europea Scope rating, si pronunceranno a dicembre, ma allora l’effetto delle valutazioni che daranno non sarà tale da influire sul quadro generale ormai già determinato. Certamente quella espressione del disagio sociale presente, lo sciopero generale di venerdì, se non revocato per tempo, non sarà considerato un segnale positivo sullo stato di salute del Paese. Pertanto i suoi interlocutori abituali, tra cui Moody’s, ne terranno conto, non ad adiuvandum e ciò va da sé. Con l’augurio che quanto appena riportato non accada, resterà comunque l’urgenza di trovare soluzioni per evitare che per gli italiani arrivi il peggio L’involuzione dell’apparato economico e di pari passo sociale, continuano a inviare segnali di malfunzionamento, talvolta espliciti, tal’altra così interpretabili in maniera indiretta. Sono comunque atti a significare che il sistema Paese non solo non sta procedendo verso traguardi significativi riferiti al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini. Ne stanno conseguendo addirittura elementi di peggioramento delle stesse rispetto a quelle esistenti prima che si manifestasse la pandemia. Secondo quanto informano gli enti preposti alla raccolta dei dati di quest’anno necessari per determinare il tenore di vita della società, essi sono lontani dalla pregressa normalità. Anche se ancora in forma approssimata è comunque meritevole di particolare attenzione la constatazione che nell’anno in corso sono ancora molti gli sprechi degli italiani in diversi ambiti di spesa. Gli stessi, anche in presenza di una notevole contrazione del volume dei consumi degli italiani, continuano a verificarsi. Secondo le stime del Banco Alimentare, di 100 unità di cibarie e bevande acquistate dai consumatori finali, solo 70 vengono utilizzate regolarmente. Le rimanenti 30 finiscono nei rifiuti per i motivi più diversi, dalla scadenza all’avaria, passando per un confezionamento malriuscito o un ammaloramento accidentale del contenitore. Ciò che è peggio è che talvolta alcuni prodotti vengono avviati alla discarica ancora chiusi nell’ imballo. Il risultato di tale sequenza è che il lavoro per lo smaltimento di quanto non più utilizzabile per le famiglie si somma a quello degli scarti industriali, con il risultato di amplificare il problema dell’ inquinamento in generale. Siano benvenute quindi le campagne di educazione alla spesa lanciate dal pubblico e dal privato, anche se non saranno il solo pezzo mancante per riportare in equilibrio quel settore dell’offerta. Ciò che limita ogni genere di consumo è la forte diminuzione delle entrate dei nuclei familiari. A quanto appena riportato fa da contraltare l’impossibilità di una percentuale piuttosto alta di persone di ogni età che non arrivano a consumare due pasti al giorno, talvolta nemmeno uno completo. Molto fanno a tal riguardo le istituzioni con scopo benefico del genere Caritas per contrastare tale stato di fatto. Da precisare che quelle organizzazioni dovrebbero fornire soluzioni transitorie, quindi di breve periodo. Esse si stanno purtroppo trasformando sempre più spesso nell’ unica possibilità quotidiana di mangiare per intere famiglie, in attesa di una soluzione definitiva, quando si verificherá. Altro comportamento è quello che molti italiani hanno giá da un pò iniziato a adottare, che è quella di comprare e vendere direttamente per mezzo di siti internet creati alla bisogna quanto di durevole e non più utilizzato hanno in casa. Ancora una volta quel modo di riciclare viene da Oltreoceano e dal Nordeuropa dove è attuato da tempo, ancor prima del presentarsi delle varie crisi. È una consuetudine definibile certamente virtuosa, anche se, a un primo impatto, potrebbe dare l’idea di poter provocare una certa percentuale di riduzione di acquisto di beni analoghi nuovi. C’è però un passo successivo da tenere in considerazione. Se il tipo di attività appena richiamato non fosse praticato, si verificherebbe probabilmente un calo generalizzato delle vendite del nuovo ancora più accentuato. Avverrebbe cioè che chi ha già in casa, seppure non l’ultimissima versione, l’oggetto del desiderio, decida di rinunciare all’acquisto del modello più nuovo. Altrettanto chi sarebbe stato soddisfatto comprando dalle mani di chi ambiva al nuovo ciò che desiderava deve rinunciare anche egli all’acquisto in negozio perché non alla portata della sua decisione di spesa. Così il circuito commerciale in senso lato riceverebbe due battute d’arresto anziché una sola. È deludente ammetterlo, ma agli italiani tali condotte possono essere utili solo al fine di resistere pro tempore alla situazione avversa. La soluzione dei problemi di quel genere, non solo per gli italiani, potrà seguire solo dopo la sistemazione di diverse questioni di portata più che ampia.Tra esse primeggiano le guerre che, ciò che è peggio, neppure accennano a arrestarsi. Solo per sdrammatizzare una nota positiva. Quando la situazione si sarà avviata verso la soluzione, sarà bene che gli italiani continuino a mantenere in atto i comportamenti virtuosi nelle abitudini di consumo innanzi descritte. Del resto a quel punto quegli stessi dovrebbero essersi abituati a quel nuovo modo di agire, quindi perché ritornare all’ adozione di comportamenti che appartengono al passato?