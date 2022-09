Aspetti non secondari del voto in Campania

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 31 agosto all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Dal quadro generale emergono nevrotica confusione e lacerante incertezza certo attribuibili, ma solo in parte, all’anticipato scioglimento delle Camere seguìto dall’immediata convocazione (a tempo di record come non si ricordava), dei comizi elettorali. Lezione punitiva per i partiti che hanno determinato (del tutto speciosamente com’è convinzione diffusa) la caduta politica, anche se non tecnica, del Governo Draghi? Le cose e i fatti, per come accadono, hanno la testa dura (diceva Lenin), ma quasi sempre una precisa ragione. I partiti, da mesi in crisi per forzata astinenza dal potere (Lega, Forza Italia e contiani) non vedevano l’ora di rimettere le mani sulla politica e l’azione governativa come fossero irrinunciabile “cosa nostra”.

LISTE A ROTTA DI COLLO. A Napoli e Campania forte lo stress della preparazione elettorale. Emblematico il caso di Forza Italia che, in pochi giorni, ha subìto un drastico sfarinamento. Il 22 maggio scorso venne alla Mostra d’Oltremare Silvio Berlusconi accolto in maniera trionfale. Disegnò l’Italia del futuro, non senza vantarsi di aver scritto “più di 100 canzoni napoletane”, lui che si sente “un napoletano nato a Milano”. L’orizzonte sembrava roseo che più non si poteva. Dopo meno di 2 mesi, lo scatafascio: via Mara Carfagna (preposta alla Coesione nazionale), insieme coi ministri Brunetta e Gelmini; via i deputati Gigi Casciello e Paolo Russo. Scelti ora i candidati per le 2 Camere, sono infuriati anche i parlamentari De Siano, Ferraioli, Pentangelo e Sarro con diversi dirigenti di prima fascia. Berlusca però vince su un punto: Marta Antonia Fascìna, sua fresca simil moglie (nata in Calabria e cresciuta a Portici), è presente in 3 collegi “presunti sicuri”.

DUE POLEMICI INTERVENTI. A sorpresa, anche se a scoppio ritardato, l’avvocato Bruno Botti, affermato penalista, rende pubblico un appello a Cafiero de Raho, già presidente dell’Antimafia, a non “scendere” in politica. Ma se proprio sente di doverlo fare, aggiunge, “non scelga i pentastellati che hanno fatto scempio dello Stato di Diritto”. Polemico a sua volta, con diverse considerazioni, il consigliere comunale di Napoli Catello Maresca ora giudice civile a Campobasso. Ha resistito alle sirene della discesa in campo, afferma, perché “dedico tempo a un libro di Educazione civica per le scuole”. Il magistrato spera che da destra e da sinistra sia allontanata gente chiacchierata che può portare solo fastidi e mettere in difficoltà gli stessi partiti”. Un riconoscimento, molto a posteriori, alla lista degli impresentabili pubblicata, a suo tempo, dalla non dimenticata Rosy Bindi….

A SALERNO CLAMOROSO ADDIO. E’ quello di Alfonso Andria che, contrariamente al suo stile di personaggio politico sereno e riflessivo, ha deciso di prendere le distanze da Vincenzo De Luca, presidente della Regione. ”Basta con le logiche padronali”, ha detto pubblicamente. Militante da sempre nel Centrosinistra, dopo una lunga Presidenza della Provincia salernitana, Andria è stato senatore e parlamentare europeo. Nelle sedi di Bruxelles e Strasburgo, sempre vigile sui provvedimenti che, diretti all’Italia, potevano avere fruttuose ricadute in favore del Mezzogiorno e della Campania in particolare. Un colpo duro, adesso, per l’immagine deluchiana sul piano nazionale.

DONNE ALLA RIBALTA. Tiene banco, a Benevento, la “corsa solitaria” del sindaco Clemente Mastella. La moglie Sandra ha vissuto un dilemma: mi candido come Lonardo o aggiungo anche il cognome di mio marito? Poi scioglie la riserva decidendo per Sandra Lonardo Mastella. Come dire: perché rinunciare a un cognome che mi può portare un po’ di voti in più? La vicenda fa ricordare Daniela Santanchè, personaggio politico di lunga durata. Nasce Gamero e sposa il chirurgo estetico Paolo Santanchè. Con il divorzio ha fatto di tutto per potersi chiamare ancora Santanchè, nome molto noto negli ambienti milanesi. Se qualcuno osa chiamarla Gamero, lo “avvolge” furiosamente. Forse per questo è detta la “pitonessa”?

UNA PUTINIANA A CASERTA. Carlo Calenda non sa come cavarsela da quando s’è trovato in lista la professoressa Stefania Modestino autrice di post inneggianti al capo del Cremlino. Il leader di Azione si incolpa perché “non abbiamo verificato abbastanza”. Ma basta?