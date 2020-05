Aspi: Lupi, ‘M5S? Non siamo in Venezuela, per Atlantia si deve applicare la legge’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Atlantia è una grande azienda di questo Paese, è quotata in Borsa, se ha tutti i requisiti previsti dalla legge per la concessione di un prestito, è giusto che lo ottenga. La legge deve valere per tutti, per Atlantia, per Fca, per altre imprese, non conta la discrezionalità della politica, in tutte le nazioni dell’Occidente vige questo principio, i Cinquestelle non possono pensare che siamo in Venezuela”. Lo dice all’Adnkronos Maurizio Lupi, presidente di ‘Noi con l’Italia’ ed ex ministro delle Infrastrutture, a proposito delle polemiche che in queste ore investono la società proprietaria di Autostrade.