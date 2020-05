Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Penso che il ricatto di Autostrade sia intollerabile, che la concessione vada revocata, perchè sono concessioni che non stanno nè in cielo nè in terra”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite della puntata di ‘Quarta Repubblica’ in onda questa sera.