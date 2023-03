Aspi, nuove leve per la mobilità del futuro: master gratuito per 20 giovani laureati

Prosegue nel segno della sinergia con le Universita’, il percorso avviato da Autostrade per l’Italia per formare “nuove leve”, valore aggiunto nel segno di una mobilita’ sempre piu’ innovativa e sostenibile. Parole d’ordine: completare il percorso di formazione in azienda e assumere nuovo personale specializzato. Con questi obiettivi Autostrade per l’Italia ha pubblicato il bando per le iscrizioni al Master universitario di II livello in “Ingegneria e gestione integrata delle Reti Autostradali”, giunto alla sua terza edizione. Ultimo step del progetto Autostrade del sapere, Aspi punta sulle eccellenze del sistema universitario offrendo formazione e nuovi posti di lavoro per chi si e’ specializzato nelle discipline Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (Stem), rispondendo al fabbisogno del mercato. Il master, infatti, e’ progettato ed erogato in partnership con il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e il Polimi Graduate school of management (ex Mip), e prevede un contratto di apprendistato di alta formazione della durata di 24 mesi.