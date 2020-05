Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Il balletto di responsabilità, interne al Mit, tra Pd e M5S su Atlantia-Aspi è uno spettacolo indecente. Il disastro di Genova evidentemente non ha insegnato nulla se si stanno perdendo 14,6 miliardi di investimenti, senza regole chiare sulle concessioni. In questo quadro fallimentare di incertezza, il rischio è che nessun operatore sarà disposto a investire più in Italia”. Così in una nota il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.