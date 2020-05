Aspi: stasera riunione stato maggiore M5S su nodo Autostrade**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Non la revoca della concessione tout court, ma un deciso assottigliamento della presenza di Atlantia, dunque dei Benetton, nel capitale di Autostrade. Sarebbe questa l’ipotesi al momento più accredita per sbrogliare il nodo Aspi, dopo la caduta del ponte Morandi di Genova nell’agosto 2018. Le quote passerebbero dunque a F2i, Cdp e altri fondi delle casse di previdenza. La riunione di oggi a Palazzo Chigi non è stata risolutiva, ne seguirà un’altra se non una serie prima di giungere a soluzione.