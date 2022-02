Aspiratrucioli industriali: perché è importante utilizzarli?

Gli aspiratrucioli sono dei dispositivi tecnici adoperati in molte industrie, ma qual è la loro utilità? Cerchiamo di rispondere in maniera esauriente a questa domanda.

Cosa si intende per “trucioli”?

Anzitutto, occorre porsi un quesito di fondo: che cosa sono i trucioli? Questo termine è utilizzato piuttosto spesso, ma non sempre si ha un’idea realmente chiara di cosa si tratti, per questo motivo dunque è opportuno fare chiarezza.

Il truciolo è un materiale residuo correlato alla lavorazione di legno e metalli di varia tipologia, di conseguenza quando si parla di “trucioli” si fa riferimento ad elementi dalle dimensioni piccolissime, paragonabili a della vera e propria polvere.

Sebbene i trucioli siano assolutamente inutilizzabili nella loro forma, essi sono comunque composti da una materia prima che potrebbe trovare molteplici applicazioni, e questo è un aspetto che merita di essere rimarcato e che riprenderemo più avanti.

Fatta questa doverosa premessa, torniamo alla domanda di fondo: per quale motivo delle attività produttive dovrebbero sempre dotarsi di aspiratrucioli professionali come quelli visionabili sul sito www.delfinvacuums.com?

Aspirare i trucioli è fondamentale per preservare la salute

Anzitutto, prelevare correttamente i trucioli dai locali in cui si effettuano le produzioni è molto importante per ragioni salutari.

È cosa nota il fatto che la salubrità degli ambienti, e di conseguenza anche la sicurezza e le condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i dipendenti, siano responsabilità diretta del datore di lavoro, quindi l’imprenditore non può esimersi dal prendere tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio connesso allo svolgimento dell’attività.

Eliminare i trucioli è assolutamente utile nell’ottica della salubrità ambientale, ma per quale motivo si afferma questo?

Dal momento che i trucioli, come detto, sono degli scarti dalle dimensioni assolutamente esigue, delle vere e proprie polveri sottili, essi possono essere inalati dal personale presente in azienda, e questo potrebbe causare loro dei danni molto seri alla salute.

La scienza medica ha ampiamente dimostrato, purtroppo, come la presenza di minuscole particelle nell’aria che viene respirata possa favorire l’insorgere di patologie tumorali a carico dei polmoni, ecco perché eliminare questi scarti è una necessità dalla quale non si può prescindere.

Aspirare i trucioli per proteggere gli strumenti aziendali

L’eliminazione dei trucioli è importante anche per salvaguardare il patrimonio strumentale dell’azienda: questi piccoli residui, infatti, potrebbero insinuarsi nelle componenti più piccole dei macchinari, come anche nei dispositivi tecnologici, e questo potrebbe danneggiarli in modo molto serio in un’ottica di lungo periodo.

Per questo motivo, dunque, provvedere accuratamente alla raccolta dei trucioli rappresenta un vero e proprio investimento.

Aspirare i trucioli per recuperare i materiali

Se si parla di investimenti, non si può non sottolineare un ulteriore ed importante aspetto, ovvero il fatto che il materiale che viene prelevato da questi speciali aspiratori può essere recuperato ed utilizzato in altre lavorazioni.

Gli esempi sono davvero tantissimi: con i trucioli di legno si possono creare dei veri e propri pannelli, i cosiddetti pannelli di truciolato, i quali possono essere adoperati in infiniti modi, i metalli invece possono essere sottoposti a fusione e riutilizzati per i più disparati processi industriali.

Le ragioni per eseguire correttamente il recupero dei trucioli in azienda, dunque, sono molteplici, e vanno al di là dei meri obblighi di legge.