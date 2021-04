“Aspire with Esa”, call per innovatori: finanziamenti fino a 200mila euro

C’è tempo fino al prossimo 16 aprile per inviare le proposte complete per partecipare al nuovo bando “Aspire with Esa – Call for Innovation – Commercially-driven Services and “Sustainable Development Goals”. La call supporta gli innovatori nell’attività di scale-up e approdo sul mercato delle loro innovazioni e dei servizi basati su tecnologie spaziali.

Gli innovatori devono dimostrare l’impatto sociale del proprio prodotto rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’impatto socio-economico immediato e di lunga durata.

Le proposte selezionate potranno ricevere un sostegno fino a 200.000 euro e una serie di servizi tecnici e di networking.

Possono partecipare le imprese commerciali attente all’impatto sociale con sede nei paesi che partecipano a ESA2 (tra cui l’Italia).