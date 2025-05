Assalti Frontali, prosegue il tour per il nuovo album “Notte Immensa”

Roma, 8 mag. (askanews) – Gli Assalti Frontali proseguono il tour dedicato alla presentazione di “Notte Immensa”, il loro ultimo album uscito lo scorso dicembre. Al calendario già fitto si aggiungono molti altri appuntamenti, occasioni per vivere il loro stile inconfondibile, carico dell’energia e dell’urgenza maturate in oltre trent’anni di musica e militanza.

Il 17 e 18 maggio saranno a Brescia (CSA Magazzino 47), nel secondo giorno per la presentazione del loro documentario “Una vita all’assalto”; il 23 maggio saranno a Bari (Nevermind Club)per Experimenta fest, il 24 a Condove (TO), per il Valsusa Film per un talk e showcase; il 30 maggio faranno tappa a TOLENTINO (MC) per il Panza Marche Beer; il 7 giugno saranno a Livorno per il Festa Luna Rossa Kurda; l’8 a Perugia, davanti allo stadio, per l’anniversario della fondazione del Perugia calcio; il 13 a Cosenza per l’Università – Festival Calabria in fiore; oò 21 ad Ancona in Piazza NiArchi; il 27 a Napoli al Mamamu – Festival Mezzocannone Occupato; il 28 a Verona per il Festival Paratodos; il 29 a Saronno (VA), per la Festa FC Dal Pozzo; il 2 luglio a Villalunga (RE) al Parco Secchia Notti Rosse; il 5 a Cagliari per Poetto Corto Maltese; il 17 luglio l’attesa data a Roma presso il Casilino Sky Park; il 18 a Gazzaniga (BG) per il Carota Love Fest.

Il 18 marzo 2025 è uscito il videoclip di “Notte Immensa”, title track del nuovo album, mentre a giugno 2024 è uscito il documentario “Una vita all’assalto”, un’opera che racconta il loro percorso, diretta da Paolo Fazzini e Francesco Principini, prodotta da Manetti Bros. e Pier Giorgio Bellocchio, e distribuita da Mompracem, insignita del Premio del Pubblico al Biografilm Festival di Bologna.

“Notte immensa” è il decimo album del gruppo, l’undicesimo se si considera “Batti il tuo tempo” con l’Onda Rossa Posse, il primo disco rap in italiano in assoluto. Il disco è stato anticipato dal singolo e video “Fanculo Ci Siamo Anche Noi”, dedicato alla resistenza dei bambini di Gaza.