Asse imprese-startup: Graded alla Borsa della Ricerca 2021

Circa 60 aziende provenienti da ogni parte d’Italia, delegazioni di 30 Università da 14 Regioni, più di 1.000 appuntamenti ‘one to one’ organizzati tra ricercatori e imprese. Sono i numeri del Forum 2021 della Borsa della Ricerca, l’evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Salerno e con il supporto della Regione Campania per favorire il contatto tra il mondo della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati), attraverso un format di interazione in grado di facilitare concretamente il trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla ricerca.

Presente alla kermesse per Graded Claudio Miranda, responsabile dell’Ufficio Ricerca & Sviluppo, che questa mattina ha incontrato 9 startupper che hanno presentato i propri progetti – con applicazioni dal campo medico a quello energetico – aprendo la strada a future possibilità di collaborazione. Obiettivo principale del Forum, giunto quest’anno alla sua XII edizione, è realizzare un vero e proprio hub di sistema, a sostegno dell’innovazione, in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di realtà in una logica di open innovation.