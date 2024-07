Assegno di Inclusione: sul sito Inps il tutorial per la gestione della domanda

In occasione della prima pubblicazione dell’Osservatorio Adi (Assegno di Inclusione), Inps pubblica sul proprio portale, nella sezione Documenti della scheda servizio dell’Assegno di Inclusione, il tutorial che guida gli utenti nell’uso delle funzionalità del servizio ADI per la Gestione della domanda.Il tutorial, scaricabile in pdf, mostra i diversi stati nei quali è possibile trovare la domanda Adi e fornisce istruzioni puntuali per orientare gli utenti nell’uso del servizio.

Inoltre, per ogni stato della domanda, nell’allegato da scaricare e utilizzare assieme al tutorial, sono riepilogate le azioni da compiere sia nel servizio “Adi: Gestione domanda” sia nel “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (Siisl). Ecco i link per accedere a questi nuovi supporti per gli utenti:

· Tutorial servizio Adi: Gestione domanda

· Allegato Istruzioni per la gestione della domanda