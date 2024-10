Assegno unico, in otto mesi alle famiglie 12 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi otto mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 dell’anno precedente. I dati sono contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico dell’Inps. Nel dettaglio, sono più di sei milioni 246 mila i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nell’anno in corso, per un totale di quasi 9.9 milioni di figli. Nel mese di agosto scorso, l’importo medio per figlio è stato di 172 euro, con una forbice compresa tra i 57 euro di chi non presenta ISEE o supera la soglia massima di reddito ai 224 euro per la classe di ISEE minima. L’Assegno unico – introdotto nel marzo 2022 – ha sostituito altre forme di sostegno economico, come gli assegni familiari e le detrazioni fiscali, con l’obiettivo di semplificare e unificare il sistema di sostegno alla natalità e alla famiglia. Ne beneficiano i nuclei con a carico figli minorenni. Per quelli con figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni gli importi sono ridotti, e variano da un minimo di 27 a un massimo di 91,90 euro al mese.

