Assegno unico, nel 2024 quasi 20 miliardi alle famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 19,8 miliardi di euro, un aumento significativo rispetto ai 18,2 miliardi dell’anno precedente e agli oltre 13 miliardi del 2022. I dati sono contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico dell’Inps. Nel dettaglio, sono stati 6,4 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2024, per un totale di oltre 10 milioni di figli. A dicembre, l’importo medio per figlio si attesta sui 172 euro, con una forbice che va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 222 euro per la classe di ISEE minima. Ricordando che l’Assegno Unico Universale viene erogato dopo la metà del mese, l’Inps fa sapere che è disponibile una video guida che illustra le tempistiche per il pagamento e i criteri per il calcolo dell’importo.

fsc/gsl