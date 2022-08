Assegno unico per 6 mln di famiglie, Bonetti: Dal prossimo anno rivalutato mensilmente in base all’inflazione

“Abbiamo avuto 6 mln di nuclei famigliari che stanno ricevendo l’assegno unico da marzo, in un modo che a noi risulta regolare: i casi singoli segnalati sono stati risolti con tempestività da Inps, bisogna monitorare ed è per questo che a settembre comunque farò partire l’Osservatorio di monitoraggio del funzionamento dell’assegno unico universale così come previsto per legge proprio per dare una risposta”. Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio 24. “L’altra buona notizia è che abbiamo strutturato l’assegno in modo tale che dal prossimo anno venga rivalutato in base al costo della vita e significa che se aumenta l’inflazione aumenta anche l’assegno”, ha concluso.