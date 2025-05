Assemblate a Mirafiori le prime unità preserie della Fiat 500 ibrida

TORINO (ITALPRESS) – Sono state assemblate le prime unità preserie della Fiat 500 ibrida nello stabilimento di Mirafiori, a Torino. Per Stellantis è l’inizio di una nuova fase nel processo di industrializzazione del modello, con l’obiettivo di far partire la produzione entro la fine dell’anno, nel mese di novembre.

A pieno regime, l’obiettivo è quello di produrre oltre 100 mila vetture all’anno. “Con la 500 Hybrid, stiamo rafforzando la produzione a Mirafiori per garantire la produttività dell’impianto e soddisfare la domanda. Le nostre radici sono in Italia e non è un caso che le due Fiat più iconiche siano prodotte qui: la Panda a Pomigliano e la 500 a Mirafiori” spiega Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO Globale di Stellantis.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).