Assemblea Alis, Emanuele Grimaldi: Lavoriamo per un’alternativa globale all’Ets

All’Assemblea Alis e Stati Generali del trasporto e della logistica di Roma, Emanuele Grimaldi, Presidente International Chamber of Shipping e AD Gruppo Grimaldi, ha parlato del tema Ets e tassazione sul trasporto marittimo, oltre che del Marebonus: “Da un lato è giusto occuparsi dell’ambiente e gli armatori devono contribuire. Noi armatori ci siamo messi oltre i regolatori, che hanno stabilito che si debba raggiungere il 50% delle emissioni – teniamo conto che il settore è responsabile del 2% delle emissioni quando realizza il 90% dei trasporti – gli armatori invece vogliono raggiungere il net zero, siamo più ambiziosi del regolatore. Sulle emissioni ci sono punti di vista differenti tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. Risolvere regionalmente un problema globale è sbagliato. E ci sono anche problemi di legalità: a che titolo l’Europa tassa il trasporto dall’Europa alla Cina via Mar Rosso? Non ci sono le basi giuridiche. Le autostrade del mare competono con la strada, ma la strada ha capito che deve collaborare con l’autostrada del mare per ridurre le emissioni e diventare competitiva; invece andiamo a tassarla. La soluzione l’abbiamo portata avanti, diversi tipi di armatori hanno sensibilità e tasche differenti. Tassare vuol dire pagare, alcuni settori possono permettersi un lusso maggiore di altri. Ma siamo riusciti a raggiungere un accordo, abbiamo fatto una proposta affinché si risolva il problema con una tassazione giusta, pragmatica, responsabile per tutte le navi del mondo, qualcuno dice sopra le 5mila tonnellate io dico sopra le mille. L’obiettivo sono 123 miliardi di dollari come cifra di inizio”.