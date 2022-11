Assemblea Alis, Salvini: Basta con i no che bloccano le opere, il mio sarà il ministero del sì

“Il mio sarà il Ministero del sì, dell’innovazione, del fare e del futuro”. Così Matteo Salvini all’assemblea Alis in corso a Roma. Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è scagliato contro chi blocca con le proprie proteste le opere pubbliche in Italia.

“Noi contiamo di stare al governo per i prossimi cinque anni e possiamo occuparci anche del dissesto idrogeologico. Mit sarà punto riferimento per innovazione e abbattere i ‘No’ appalti, tav, ecc. Dobbiamo garantire l’ambiente alla presenza umana. Su Ischia ora c’è d pregare e non da speculare”, ha aggiunto Salvini. E la riforma del Codice degli appalti? “Deve arrivare in Cdm entro l’Immacolata – prosegue – , quindi abbiamo ancora una settimana”. E rilancia “oggi firmo una richiesta per accelerare il riavvio di lavori di 117 opere pubbliche. Senza il Mose, Venezia sarebbe stata sommersa dalla marea più grave degli ultimi 100 anni. Io mi propongo di abbattere il muro dei signori dei No. Mettere in sicurezza il territorio è fondamentale, ma con l’uomo dentro”.