Assemblea Alis, Salvini: Primi scavi per Ponte sullo Stretto da qui a 2 anni, progetto c’è ma va aggiornato

“Primi scavi da qui a due anni, progetto c’è ma va aggiornato”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all’assemblea Alis in corsa a Roma parlando del Ponte sullo Stretto. “L’iter del Ponte sullo Stretto comincia nel 1969, quattro anni prima che nascessi, poi ci sono stati dossier su dossier. Il Ponte farebbe risparmiare 140mila tonnellate annue di anidride carbonica emesse e ripulirebbe il Canale di Sicilia”, ha aggiunto. “Da quando sono ministro, ho fatto una decina di riunioni in 38 giorni sul Ponte sullo Stretto. Farlo, significa dare lavoro vero e non bonus o redditi di cittadinanza”, ha concluso.