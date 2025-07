Assemblea degli industriali di Napoli, Meloni: Il Sud sta diventando il volano dell’economia italiana

“Contrapporre il Nord al Sud è una narrazione smentita dai fatti, smentita dai numeri perché se il Sud cresce non lo fa a scapito dalle delle altre regioni, lo fa a beneficio di tutta la Nazione”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’assemblea dell’Unione industriali di Napoli. “Anzi, se consideriamo il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, il Sud può essere il volano dell’economia nazionale. Lo sta dimostrando negli ultimi anni con tassi di crescita sia economica che occupazionale superiore alla media nazionale; un Sud che non è più il fanalino di coda, ma che si sta affermando come locomotiva del rilancio di questa nazione, dinamico, ambizioso, attrattivo di investimenti”, ha continuato Meloni. “Troppe volte in passato sono state trascurate le profonde interconnessioni economiche produttive che esistono tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud, arrivando quasi a considerare separate le due rispettive economie. Sappiamo bene che non è così e quanto il nostro sistema produttivo industriale tragga vigore e dinamismo dall’interdipendenza tra i territori, dalla capacità di valorizzare e mettere a sistema diversi punti di forza di quei territori”, ha sottolineato la presidente del consiglio.

La Zes unica è un mattone della strategia del Governo per la crescita

“Questo Governo ha scelto di sostenere il protagonismo del Sud, disegnando una visione di lungo periodo, lavorando per creare un ambiente più possibile favorevole alle imprese, costruendo gli strumenti più efficaci per dare a quelle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il loro valore. Uno di questi mattoni, uno dei mattoni questa strategia è l’istituzione della Zes unica del Mezzogiorno”, ha detto ancora la presidente del Consiglio nel videomessaggio inviato all’assemblea dell’Unione industriali di Napoli. “È una misura che abbiamo fortemente voluto per aumentare la competitività del Mezzogiorno a livello internazionale, valorizzare il suo apparato produttivo, assicurare a tutti i territori le stesse opportunità di sviluppo grazie a un sistema integrato che combina semplificazioni amministrative e benefici fiscali. La Zes unica è il paradigma di un Sud che non chiede assistenzialismo, ma vuole investire sulla libertà d’impresa, rimettere al centro il capitale umano, dimostrare cosa è in grado di fare”.

Coppa America, occasione per accelerare la riqualificazione dell’area di Bagnoli

La Coppa America a Napoli può essere l’occasione per una “accelerazione» del piano di «riqualificazione» dell’area di Bagnoli per trasformarla «in un moderno polo turistico balneare commerciale». Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’assemblea dell’Unione industriali di Napoli. «L’America’s Cup a Napoli è un evento planetario che coinvolgerà milioni di appassionati che rappresenterà un ulteriore volano di sviluppo e di benessere. Certo, c’è ancora tantissimo lavoro da fare, i problemi da risolvere rimangono ancora molti, però possiamo dire con orgoglio che la direzione è cambiata che c’è ora la possibilità concreta di incidere davvero sul presente e sul futuro del Sud programmando e cadenzando gli interventi. È una rivoluzione che vogliamo portare avanti, ovviamente insieme a voi, non potremmo fare altrimenti», ha aggiunto Meloni