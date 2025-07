Assemblea degli industriali di Napoli, Musumeci: Campi Flegrei, avanti con la messa in sicurezza

“Mi pare che sui Campi Flegrei non ci stiamo risparmiando, con tutti i problemi e limiti che il contesto normativo impone”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a margine dell’assemblea dell’Unione Industriali di Napoli Nei Campi Flegrei “le infrastrutture già ci sono – ha proseguito Musumeci – dobbiamo soltanto consolidarle e il Governo, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha cominciato con la programmazione e gli stanziamenti: abbiamo già 4 – 5 cantieri aperti e tenete conto che il programma è stato approvato nel mese di maggio. Inoltre, lavoreremo fino a quando non avremo messo in sicurezza tutte le infrastrutture pubbliche, mentre stiamo già lavorando con una ricognizione del costruito per verificare quanti tra i proprietari privati intendano migliorare le condizioni statiche del proprio immobile con il supporto finanziario al 50 per cento del Governo”.

Fare impresa al Sud è come camminare sui vetri rotti

“In alcune zone del Mezzogiorno d’Italia fare impresa è camminare a piedi nudi sui vetri rotti. Ecco perché io sono convinto che bisogna apprezzare il coraggio degli imprenditori che hanno saputo cogliere le opportunità che il governo Meloni da una parte e l’Unione Europea dall’altra parte hanno messo a disposizione”, ha dettoil ministro della Protezione Civile. “Lo voglio dire – ha aggiunto il ministro – perché la politica ha il compito, lo diceva la presidente Meloni, di creare le condizioni perché si possa fare impresa, ma serve anche il coraggio, la creatività e la fantasia per farlo”.