Assemblea degli industriali di Napoli, Orsini: Coppa America, una svolta per la città

“La Coppa America sarà sicuramente un’opportunità di sviluppo importante. Abbiamo visto cosa è successo in Spagna, bisogna saper cogliere l’opportunità e mettere a terra tutte le risorse possibili e immaginabili”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’Assemblea dell’Unione industriali di Napoli, in merito all’assegnazione alla città di Napoli della Coppa America per il 2027. Orsini ha ricordato che “quando fu fatta in Spagna ha trasformato un pezzo di Paese. Io credo che oggi questa opportunità non possiamo perderla anche perché il nostro Paese sa cogliere queste opportunità e Napoli, in questo momento, sul turismo sta funzionando molto bene e sta attraendo persone che arrivano da tutto il mondo”. credo che sia stata una scelta buonissima, ottimo farla a Napoli”. “Sono contento di essere all’assemblea di Napoli perché per noi è fondamentale essere nei territori, ma soprattutto perché Napoli in questo momento sta dimostrando di avere una reazione veramente molto importante per il Mezzogiorno”.

Il Mezzogiorno sta diventando anche un pezzo di motore importante del Paese

“Il Mezzogiorno, come si sta vedendo anche dagli ultimi dati, sta diventando anche un pezzo di motore importante per il Paese – ha aggiunto Orsini – e oggi vedo tantissima gente e tanto interesse. Quindi serve fare cose subito, sia in Europa che in Italia. Anche per questo già dal 27 maggio abbiamo lanciato un piano straordinario sia per il Paese che per l’Europa, che va nella direzione di far crescere tutto il nostro Paese”.

Dazi, occhio all’effetto cambio

“La lettera di Trump? Se fosse ottimale sarebbe dazi a zero, così sarebbe perfetta”, ha detto tra l’altro, durante il suo intervento,Orsini. “È ovvio che speriamo che sia a zero o il più basso possibile – ha aggiunto Orsini – però non dobbiamo mai dimenticarci dell’effetto cambio, perché oggi l’effetto cambio oscilla tra il 10 e il 14%, quindi con una media del 12-13% che aggiunto al 10% fa 23%. Per alcuni settori può reggere l’impatto, per altri no. Come abbiamo detto ieri alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: attenzione, servono compensazioni per quelle aziende che devono rimanere competitive”.

Le persone vengono prima degli accordi economici

“Mi auguro innanzitutto che la guerra finisca prima possibile, perché purtroppo da quello che stiamo vedendo non è così. Poi è ovvio che negli accordi serve comunque ripristinare anche la normalità in Ucraina, perché io credo che prima vengano le persone e poi gli accordi economici”. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli.