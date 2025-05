Assemblea di Federalberghi, Bocca: Servono riforme audaci

“Il nostro ottimismo imprenditoriale ci spinge a non accontentarci di una crescita legata solo alla domanda. Il passato ci insegna che affidarsi esclusivamente ai flussi turistici non risolve le fragilità strutturali”. Lo dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca nella sua relazione davanti alla platea degli albergatori riuniti nella 75/a assemblea della federazione in corso a Merano. Secondo Bocca serve coraggio: “riforme audaci per trasformare il turismo, eccellenza del made in Italy, in un motore di ricchezza sostenibile e articolata” spiega.

“Nelle scorse settimane, abbiamo dovuto contrastare l’ennesimo tentativo di dirottare il gettito dell’imposta di soggiorno verso il finanziamento delle spese correnti dei comuni” dice ancora il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca nella sua relazione.

“Tutti i buoni propositi e le dichiarazioni di intenti finiscono per scontrarsi, ancora una volta, con la solita realtà: la nostra categoria viene spesso considerata alla stregua di un bancomat. Una comoda fonte di entrate per sanare i conti pubblici locali, più che come un attore strategico da valorizzare” denuncia Bocca.

“Ancora una volta chiediamo un cambio di rotta: occorre imporre criteri di rigore e sostenibilità ai bilanci degli enti territoriali, evitando di fornire strumenti che finiscono per aggravare ulteriormente la situazione” conclude.