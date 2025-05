Assemblea di Federalberghi, videomessaggio di Meloni: Iniziato a riordinare il caos locazioni e affitti brevi

“Abbiamo iniziato a mettere ordine nel grande caos delle locazioni turistiche e degli affitti brevi per offrire maggiori garanzie ai turisti, combattere l’abusivismo tutelare gli imprenditori onesti”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla 75/a assemblea di Federalberghi a Merano. “Con la mappatura delle strutture attraverso il codice Cin che ci permette di verificare la presenza o meno delle necessarie autorizzazioni – dice Meloni – abbiamo avviato un percorso che sta iniziando a dare i suoi primi frutti insomma tanti tasselli di una strategia che ci ha permesso di toccare nel 2024 un nuovo record raggiungendo 458 milioni di presenze turistiche”.

La premier elenca poi le molte le iniziative che il Governo ha messo in campo dall’insediamento, in particolare quelle toccano più da vicino il tema della ricettività. “Abbiamo lavorato molto – dice – per incentivare i flussi turistici su tutto il territorio nazionale e per tutto l’anno destagionalizzando e delocalizzando come mai era stato fatto prima. Ci siamo occupati di valorizzare le potenzialità dei nostri borghi con un fondo da 34 milioni di euro destinato ai piccoli comuni a vocazione turistica”. Ricordando la meta dove si tiene l’assemblea ovvero Merano, “uno dei gioielli delle nostre Alpi e tra le mete più apprezzate in Italia e all’estero” Meloni ricorda di aver dedicato un’attenzione particolare alla montagna “mettendo finora a disposizione quasi 470 milioni di euro tra impianti di risalita e innevamento artificiale, sostegno alle imprese sugli Appennini colpiti dall’emergenza neve, adeguamenti infrastrutturali, promozione turistica”. La premier spiega che “il Governo ha sfruttato i fondi del Pnrr per aiutare soprattutto le piccole e medie imprese a migliorare le loro strutture e a offrire maggiore qualità. Abbiamo rimesso al centro i lavoratori del settore tagliando le tasse sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno. e gli straordinari e ampliando la detassazione delle mance così come abbiamo investito sulla formazione. Fondo da 21 milioni di euro destinato ad accrescere il livello e l’offerta professionale per favorire l’inserimento dei nostri ragazzi nel mondo del lavoro”.