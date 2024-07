Assemblea mondiale dei mercati contadini, al Circo Massimo due giorni con gli agricoltori di tutto il mondo

Mercato del Circo Massimo, ecco l’Assemblea mondiale dei mercati contadini. Due giorni che vedranno protagonisti gli agricoltori di tutto il mondo. Previsti gli interventi dei ministri Tajani e Lollobrigida e del sindaco Gualtieri La più grande mostra dei prodotti enogastronomici da tutto il mondo messi a rischio dai cambiamenti climatici sarà al centro dell’Assemblea della World farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati contadini del pianeta, alla presenza di agricoltori venuti dai cinque continenti per portare le proprie specialità da salvare. L’appuntamento è dalle ore 9,30 di venerdì 12 luglio al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo a Roma, in via di San Teodoro 74.