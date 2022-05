Assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli. Bonomi: Stabilire un tetto per il prezzo del gas

“Il tetto al prezzo del gas? Portogallo e Spagna lo hanno fatto. Ci si può raccontare che non sono Paesi di transito, che non sono interconnessi, ogni volta viene spostato il problema. Io credo che non possiamo andare avanti così”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a margine dell’assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli. “Prima ci hanno detto che, se facevamo il tetto al prezzo del gas anche a livello nazionale, non ci sarebbero state più società disposte a venderci il gas. Noi – ha aggiunto Bonomi – abbiamo chiesto che fossero fatte delle verifiche sui contratti, l’Arera ha in mano i contratti da più di un mese e non sappiamo ancora nulla. Siamo convinti che ci sia speculazione, che chi importa gas lo fa in base a contratti pluriennali a prezzi ben stabiliti. La realtà è che gli italiani, famiglie e imprese, stanno pagando un’extrabolletta che è stimata dal Governo, guardando il Def, in qualcosa come 40 miliardi in 6 mesi”.