di Annamaria Spina

Ci sono decisioni che non vengono prese, non perché manchino le informazioni o il coraggio, ma perché qualcuno non c’è più.

In molte imprese familiari, soprattutto nei momenti di passaggio generazionale, l’assenza di una figura fondativa non coincide mai davvero con la sua scomparsa. Al contrario, quella voce continua a pesare sulle scelte, a delimitare ciò che si può fare e ciò che resta intoccabile.

L’economia moderna si fonda su un assunto raramente esplicitato… gli agenti economici sono vivi.

Le preferenze sono attuali, le decisioni rivedibili, gli incentivi orientati al futuro. La razionalità economica presuppone la possibilità di aggiornamento… nuove informazioni, nuove condizioni, nuove scelte. Malgrado ciò, una parte non marginale delle decisioni reali è vincolata da volontà che non possono più aggiornarsi. Volontà che non reagiscono ai prezzi, non rispondono agli incentivi, non correggono gli errori. Volontà morte.

Qui non si parla di diritto successorio, né di trasferimenti patrimoniali formalizzati. Si parla di vincoli economici non codificati ma pienamente operativi.

Spesso un’impresa non viene venduta perché … “era di mio padre”, un terreno non viene riconvertito perché apparteneva alla famiglia da generazioni e, in molti casi, un investimento inefficiente viene mantenuto per “rispetto”.

In questi casi, il decisore è vivo ma non è sovrano. La scelta economica non è pienamente autonoma ma subordinata a una lealtà postuma. I morti non producono più valore ma continuano a determinare l’allocazione. Non partecipano al mercato ma esercitano un diritto di veto. Questo produce un paradosso teorico… un soggetto economicamente inesistente esercita un potere reale, orientando e limitando le risorse che per loro natura sono scarse.

Chiamerò questo fenomeno “capitale postumo”… un insieme di risorse che restano vincolate non per inefficienza ma per fedeltà. Da un punto di vista strettamente allocativo, questo capitale è subottimale, dal punto di vista sistemico, però, è stabile. Il capitale postumo riduce la volatilità delle decisioni, rallenta la riallocazione rapida, introduce una forma di inerzia intenzionale.

Non è un errore. Rappresenta semplicemente una scelta di “conservazione” e l’economia diventa una “scienza della continuità”.

La letteratura economica conosce bene il concetto di path dependence… scelte passate che condizionano percorsi futuri. Ma ciò che raramente viene riconosciuto è che molti percorsi economici non sono vincolati da costi tecnici bensì da costi affettivi. Cambiare decisione significherebbe tradire una memoria, smentire una storia, rompere una continuità identitaria. Il costo non è monetario ma simbolico e proprio per questo è spesso più alto.

In questi contesti, l’efficienza perde la sua centralità normativa… non perché non sia desiderabile ma perché non è l’unico criterio rilevante. La fedeltà ai defunti introduce una gerarchia alternativa dei valori economici… continuità-rendimento, identità-crescita, rispetto-ottimizzazione. L’economia reale, molto più dell’economia teorica, accetta questa gerarchia senza dichiararla.

Paradossalmente, i morti svolgono una funzione macroeconomica implicita… limitano l’iper-razionalità. In un sistema dove ogni asset fosse immediatamente riallocabile, dove nessuna decisione fosse vincolata dal passato, la velocità distruttiva del mercato sarebbe maggiore. I defunti rallentano e nel rallentamento introducono ordine, non perché siano efficienti ma perché sono irrevocabili.

Il valore economico dei morti non è un residuo arcaico destinato a scomparire… è una componente strutturale delle economie mature, familiari, patrimoniali e culturali. Ignorarlo significa continuare a spiegare male le rigidità, interpretare come irrazionale ciò che è etico, confondere inefficienza con lealtà. Riconoscerlo, invece, permette all’economia di fare un passo decisivo… accettare che non tutte le risorse devono essere ottimizzate, alcune devono essere solo protette e custodite.

I morti, dunque, non producono, non consumano ma vincolano e condizionano. Il problema economico non è che continuino a contare ma il fatto che la realtà economica non ha ancora il linguaggio per dirlo.

In un contesto dominato dalla flessibilità, dall’adattamento continuo e dalla revisione costante delle decisioni, il vincolo è considerato una debolezza. Malgrado ciò, da un punto di vista strategico, il vincolo può plasmarsi in un asset competitivo. Le imprese, le famiglie patrimoniali, le istituzioni che operano sotto vincoli non negoziabili, sovente ereditati, presentano una caratteristica… la credibilità temporale. Non possono cambiare direzione facilmente e proprio per questo motivo sono prevedibili e, nel linguaggio dei mercati, la prevedibilità è valore.

I defunti, imponendo continuità, riducono l’arbitrarietà delle decisioni e introducono una forma di impegno credibile che nessun contratto contemporaneo riesce a replicare completamente.

La teoria economica contemporanea esalta l’opzionalità… mantenere aperte le possibilità, rinviare le scelte irreversibili, preservare flessibilità. Il vincolo postumo opera nella direzione opposta.

Quando una decisione è presa per rispetto, per memoria, per fedeltà, l’opzione di uscita viene deliberatamente rimossa. Questo produce un effetto strategico controintuitivo… rafforza la scelta rimanente. Senza alternative praticabili, l’attenzione strategica si sposta dall’ottimizzazione alla cura… non come massimizzare ma come far durare.

Nel breve periodo, il vincolo degli assenti appare come rigidità. Nel lungo periodo, si rivela come struttura della durata. Marchi familiari, patrimoni immobiliari, imprese longeve mostrano una correlazione evidente… la presenza di decisioni non rinegoziabili nel tempo, non perché siano più efficienti ma perché… sono meno esposte alla tentazione dell’estrazione immediata di valore.

Un sistema privo di memoria è un meccanismo che sovrastima la propria capacità di controllo. Il vincolo postumo introduce una specie di “prudenza strutturale”. Chi decide sotto lo sguardo degli assenti assume meno rischi irreversibili, privilegia la conservazione rispetto alla speculazione, internalizza un criterio etico prima che economico. Questo non elimina l’errore ma ne riduce la portata sistemica.

Dal punto di vista strategico, il limite comunica. Dire non possiamo è spesso più potente che dire non vogliamo. Quando un’organizzazione segnala che alcune scelte sono escluse per principio, e non per convenienza, modifica le aspettative degli altri agenti. Cambia la natura delle negoziazioni, ridefinisce il campo del possibile. Gli assenti, in questo senso, funzionano come custodi dei confini.

In un’economia che tende a consumare anche il futuro, gli assenti rappresentano l’unico vincolo che non può essere accelerato… non producono valore, lo tengono nel tempo.