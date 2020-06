Assessore leghista Sicilia Samonà: “Ok critiche ma no agli insulti”

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) – “Se la critica si trasforma in proposta ben venga, quando si passa all’insulto non si può che non rispondere”. Lo ha detto all’Adnkronos l’assessore regionale ai Beni culturali della Sicilia, il giornalista leghista Alberto Samonà, commentando la manifestazione annunciata per oggi pomeriggio davanti alla sede dell’Assemblea regionale siciliana da un folto gruppo di siciliani per protestare contro la sua nomina. Gli iscritti al gruppo Facebook ‘No Beni culturali alla Lega Nord – Musumeci dimettiti!’, che conta quasi 50mila iscritti, ha organizzato per il pomeriggio di oggi la manifestazione per chiedere che il presidente della Regione ritiri la delega all’assessore ai Beni culturali Samonà e che si dimetta. In piazza verranno raccolte le firme per chiedere ai componenti dei gruppi parlamentari di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.