Assessore Puglia Borraccino: “Cooperazione ruolo fondamentale per pmi”

Bari, 31 gen. (Adnkronos) – ”Nel mio intervento di saluto ho messo in evidenza il valore storico dell’associazionismo cooperativo e l’attenzione particolare che l’assessorato regionale allo sviluppo dedica all’impresa cooperativa che, come è noto, può partecipare a tutti gli avvisi pubblici che vengono emanati, tra l’altro con la modalità a sportello, che garantisce la continuità temporale degli interventi, consentendo alle imprese di pianificare i programmi di investimento in ragione delle effettive esigenze, senza dover rincorrere le scadenze dei bandi”. Così l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Cosimo Borraccino, in una nota diramata dopo aver partecipato al convegno ”Più sostegno alla cooperazione pugliese con gli interventi di Cooperfidi e di Cfi”, organizzato a Bari da Cfi (Cooperazione Finanza Impresa), Cooperfidi Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane.

”Ho valorizzato il ruolo fondamentale svolto dalle imprese cooperative nell’assicurare sostenibilità ambientale e livelli occupazionali”, conclude.