Assicurarsi contro le temperature anomale d’estate e d’inverno, Optima Italia lancia Protezione Clima

Optima Italia lancia Protezione Clima, un servizio innovativo che consentirà ai clienti di proteggersi dalle variazioni straordinarie delle temperature.

La digital company, attiva nei settori energy e telco, è il primo player in Italia a offrire un servizio del genere. Anche questa importante innovazione nasce dalla costante volontà di un’azienda che da 25 anni ascolta con attenzione le esigenze del mercato e cerca soluzioni innovative che possano migliorare e semplificare la vita dei propri clienti.

Un passo importante che dimostra ancora una volta la volontà di Optima di dar vita a offerte sempre più complete e in linea con i bisogni della propria clientela.

Protezione Clima sarà inclusa nel pacchetto Super Casa Smart, con l’attivazione di almeno un servizio Luce e/o Gas, per una durata di almeno 12 mesi.

I clienti Optima potranno ricevere un indennizzo in bolletta qualora l’Indice delle temperature invernali ed estive del proprio Comune di appartenenza risulterà maggiore o minore delle temperature registrate nello stesso Comune negli ultimi 20 anni (cosiddetta “Soglia Trigger”).

Il valore dell’indennizzo è fisso e verrà erogato indipendentemente dai consumi effettuati e dal costo della fornitura.

Con questa iniziativa inedita sul mercato, Optima mira a tutelare economicamente i propri clienti dai repentini cambi di temperatura che, negli ultimi anni, sono stati sempre più frequenti.

Protezione Clima è erogata in partnership con Revo, primo player nel mercato delle polizze parametriche.

Le polizze parametriche sono una nuova soluzione assicurativa legata all’evento e non al danno. Il diritto alla prestazione si ottiene all’accadere di un preciso evento, verificato in modo automatico e oggettivo, da soggetti terzi, che certificano l’effettivo accadimento dell’evento. “Optima è da sempre anticipataria dei bisogni dei clienti e delle tendenze del mercato – afferma Marco Taliani, direttore Business Unit Vas di Optima -. È per questo che abbiamo lanciato questo nuovo prodotto, pensato per sostenere i nostri clienti dai disagi causati da cambiamenti climatici, i cui effetti sono sempre più intensi e frequenti, con conseguenti danni ambientali ed economici per le famiglie. Protezione Clima si attiverà in maniera automatica con erogazione di un indennizzo in bolletta in favore dei clienti, al verificarsi di una variazione straordinaria delle temperature. Si tratta di un segnale di attenzione che vogliamo avere nei loro confronti, di fronte ad una seria problematica come questa”.