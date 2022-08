Assicurazione viaggio, motivi per cui dovrebbe essere una priorità

Dopo il lungo periodo che ha tenuto il mondo intero immobile nella propria abitazione a causa dei lockdown per contrastare la diffusione del Covid-19, l’esigenza principale espressa dalla maggior parte di noi, dai giovani ai più anziani, è stata quella di ritornare a viaggiare. Sempre più compagnie aeree oppure hotel, B&B, etc, per far girare nuovamente l’economia hanno deciso di rispondere a questa esigenza imbandendo maggiori offerte last-minute per i voli oppure super offerte per i pernottamenti; quindi, gran parte dei viaggiatori, occasionali e non, di fronte ad un risparmio, al momento della richiesta di voler fare un’assicurazione sul proprio viaggio, hanno deciso di rifiutare.

Però, questo è accaduto perché si considera questa possibilità un extra, un optional, quando in realtà dovrebbe essere alla base di ogni viaggio. Vediamo insieme perché è importante assicurare il proprio viaggio, soprattutto rivolgendosi a https://heymondo.it/ che sarà in grado di proporre una polizza su misura con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Perché è importante assicurare il proprio viaggio: vantaggi

L’assicurazione viaggio è una garanzia per far sì che il nostro viaggio vada a buon fine. Si spera sempre che tutto fili liscio, ma ci sono situazioni o eventi che non sono sotto il nostro controllo, motivo per cui bisogna essere previdenti e pensare proprio a tutto. Da questa filosofia nascono le varie polizze assicurative; infatti, vengono proposte diverse tipologie che tutelano diversi ambiti, vediamone alcune.

Si potrà scegliere una polizza per l’annullamento viaggio; quindi, se malauguratamente non fosse più possibile partire, a causa di un qualsiasi tipo di evento, senza assicurazione, tutta la somma andrebbe persa. Infatti, come ogni vacanza o viaggio oltre i confini del proprio Paese va pagato in anticipo, ma è difficile prevedere cosa potrebbe succedere dal momento della prenotazione fino al giorno della partenza. Per evitare di ritrovarsi a casa a disfare i bagagli a causa di un evento a noi non imputabile e mordersi i gomiti per non aver assicurato il viaggio, è bene farlo anticipatamente per ottenere il rimborso.

Succede spesso che i bagagli possano smarrirsi o, nei casi più gravi, possano essere rubati o distrutti. Per evitare che una situazione spiacevole come questa gravi sul nostro portafoglio, è bene sottoscrivere una polizza per i bagagli che coprirà le eventuali spese necessarie.

Tra le polizze più significative è presente quella sanitaria. Quando si sta per affrontare un viaggio importante, soprattutto extraeuropeo, è bene munirsi di questa polizza per avere maggior sicurezza personale. Immaginiamo che doveste decidere di andare in America e aveste cercato su Google in Messico cosa vedere, siate certi che avrete selezionato un viaggio imperdibile. Splendido e caratteristico per l’ospitalità della sua gente, innumerevoli tradizioni culinarie e culturali, si posiziona sul podio per essere la meta più ambita dai viaggiatori, sia che essi siano una comitiva di amici sia una famiglia. Il Messico accontenta proprio tutti. Però, se malauguratamente doveste essere colti da un malore o doveste avere la necessità di sostenere prestazioni sanitarie, chirurgiche, etc, solo l’assicurazione viaggio con questa polizza potrebbe essere un salvavita per voi stessi e per la vostra vacanza.

Tra le più comuni c’è l’assicurazione che riguarda la polizza per il volo. Può capitare o è già capitato a molti tra noi di ricevere un’e-mail che ci avvisava della cancellazione del volo, da quel momento iniziava l’odissea telefonica nella richiesta di rimborso. Se la compagnia, però, dovesse trovarsi in difficoltà economiche, potremmo non riceverlo in breve tempo. La soluzione migliore è selezionare una polizza volo; in questo modo potremo ricevere un rimborso oppure una soluzione alternativa, etc. Ogni polizza dovrà essere scelta in base alle proprie esigenze e al proprio viaggio, l’importante è non considerare più un accessorio, ma una priorità.