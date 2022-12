Assicurazione Vita, via alla partnership tra la Bcp e Gruppo Helvetia Italia

Helvetia Vita S.p.A., compagnia del Gruppo Helvetia Italia e la Banca di Credito Popolare hanno firmato un accordo per avviare la distribuzione dei prodotti vita della compagnia attraverso le filiali dell’istituto bancario. La prima soluzione che la Banca di Credito Popolare proporrà ai suoi clienti grazie a questa collaborazione è il prodotto Multiramo, “Helvetia SlowMotion”. La soluzione si compone di una gestione separata e un fondo interno assicurativo (scelto dal cliente in base alle proprie preferenze tra 4 soluzioni diverse per profilo di rischio/rendimento) consentendo l’investimento iniziale a bassa volatilità tipicamente offerto dalla gestione separata per approcciare gradualmente, con un piano di switch automatici distribuito nell’arco temporale di 4 anni, mercati più rischiosi ma potenzialmente più performanti, con una conseguente diversificazione dell’asset tra le due componenti. L’accordo sarà esteso anche ad altre soluzioni assicurative di Helvetia Vita per soddisfare tutte le esigenze della clientela della Banca con un’offerta completa e modulabile.

Afferma Fabio Carniol, General Manager di Helvetia Italia e Helvetia Vita: “Questo nuovo accordo si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo Helvetia nel mercato italiano della bancassicurazione, attraverso lo sviluppo di partnership con banche locali, leader nei rispettivi territori. Siamo lieti ed orgogliosi di essere stati scelti dalla Banca di Credito Popolare come nuovi partner. La distribuzione delle nostre soluzioni in ambito vita rappresenta solo il primo passo di una collaborazione fondata sulla continua ricerca dell’eccellenza nei prodotti e nei servizi da offrire alla clientela.”

Dichiara Felice Delle Femine, Direttore Generale della Banca di Credito Popolare: “La Banca di Credito Popolare ha sottoscritto con interesse l’accordo di partnership con il Gruppo Helvetia Italia, uno dei principali operatori nel settore assicurativo. Questo accordo rappresenta un ulteriore importante passo da parte della Banca nell’ampliamento e nella specializzazione della gamma di prodotti e servizi che contribuiscano concretamente al soddisfacimento dei bisogni di una Clientela sempre più consapevole e con esigenze in continua evoluzione.”

Helvetia

HELVETIA, fondata nel 1858, è il terzo gruppo assicurativo svizzero per dimensione ed è presente in Italia dal 1948 con una propria rappresentanza diretta. La grande esperienza di un gruppo internazionale, in grado di creare prodotti mirati al raggiungimento della soddisfazione del cliente, e la forte solidità patrimoniale (rating A di S&P con outlook positivo) fanno di Helvetia un partner altamente affidabile. Negli ultimi anni, la Compagnia ha consolidato maggiormente la propria posizione nel mercato assicurativo attraverso l’incremento della rete distributiva e importanti acquisizioni aziendali. In Italia fanno parte del Gruppo le Società: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia per il ramo danni, Helvetia Vita S.p.A. per il ramo vita, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. per il canale Affinity e per la bancassicurazione danni.

Bcp

BANCA DI CREDITO POPOLARE, nasce il 19 aprile 1888 a Torre del Greco (NA). Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, con una rete capillare di 62 sportelli, in aumento a seguito della recente fusione per incorporazione di BRS, distribuiti in tutte le province della Campania e due nel Lazio meridionale, la Banca di Credito Popolare costituisce oggi l’unica espressione autonoma di una certa dimensione del sistema creditizio regionale. Impegnata da oltre 130 anni per la crescita e alla valorizzazione socio-economica del territorio regionale, è divenuta nel tempo punto di riferimento per famiglie e imprese, a cui offre consulenza qualificata, prodotti e servizi innovativi.