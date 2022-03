Assicurazioni, al gruppo Mag la maggioranza di Neosurance

Il Gruppo Mag Spa, da oltre quarant’anni broker assicurativo di riferimento per le aziende italiane che operano nel mercato nazionale e internazionale, acquisisce la maggioranza di Neosurance, scaleup insurtech che opera come broker digitale e abilitatore tecnologico in Unione Europea, Regno Unito, America e Far East. Con l’acquisizione del 50,065% del capitale, Mag contribuirà ad accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative a livello di prodotto, processo e canale. L’ingresso del Gruppo Mag va così a ridefinire l’assetto societario, vedendo peraltro confermata la presenza dei soci fondatori, Neosperience SpA e Digital Tech Srl.

Si tratta di un’operazione che contribuirà a promuovere la diffusione del nuovo paradigma distributivo dell’open insurance, volto a proporre a imprese, consumatori, dipendenti e altri intermediari un’offerta di polizze più accessibile, trasparente ed integrata.

Da un lato il Gruppo MAG – oltre 8.000 aziende clienti in quasi 150 Paesi e più di 300 milioni di polizze gestite solo in Italia – con una spiccata propensione all’innovazione e un approccio mirato ad offrire soluzioni sempre più efficaci e personalizzate. Dall’altro le competenze distintive di Neosurance che, attraverso digitalizzazione e ibridazione di canali di vendita, abilitano la distribuzione B2B2C di polizze innovative – per esempio parametriche e a consumo – mediante app, piattaforme e digital properties delle aziende clienti e partner di entrambe le società.

L’accordo permetterà a Neosurance di accelerare la propria crescita internazionale su un network globale di player assicurativi, riassicurativi e di business partner distributivi, beneficiando di una vasta rete commerciale. Il Gruppo Mag spingerà sulla digitalizzazione, abilitando nuovi modelli di revenue e business su larga scala, in linea con il proprio approccio consulenziale, che punta a rispondere con soluzioni efficienti e personalizzate ai bisogni di aziende e persone.

La sinergia industriale tra le due realtà agevolerà l’accesso a nuovi mercati b2c sia scalando prodotti innovativi già lanciati sul mercato da Neosurance, come coperture furto pay-per-use, micro-assicurazioni istantanee per sport e viaggi e polizze salute attivabili in pochi click, sia creando soluzioni di protezione e assistenza completamente nuove.

In quest’ottica, la “Open Insurance Platform as a Service” ideata e sviluppata da Neosurance coniuga intelligenza artificiale, scienze comportamentali, compliance assicurativa e user experience design, per favorire un’integrazione sempre più efficace con i contesti digitali in cui oggi viviamo.

Il Presidente MAG

Il Presidente Mag, Pierluca Impronta, dichiara: “Il Gruppo MAG ha solide radici nella cultura imprenditoriale italiana e promuove i valori che la caratterizzano, con uno sguardo costantemente rivolto all’innovazione. La trasformazione digitale che stiamo vivendo sta rivoluzionando anche il settore assicurativo e reputo fondamentale porsi attivamente all’interno dei nuovi scenari. Per questo motivo l’accordo con Neosurance rappresenta un’opportunità importante che ci permetterà di essere sempre più flessibili e lungimiranti rispetto alle esigenze di aziende e persone”.

Il Ceo di Neosurance

Pietro Menghi, Ceo di Neosurance, commenta: “Lavoreremo insieme a un’intensa roadmap di progetti, che aprirà finalmente le porte all’applicazione su larga scala dei paradigmi dell’Open Insurance in Italia e all’estero. Per innovare davvero questo settore e aumentare la capacità di resilienza di milioni di individui e famiglie, la tecnologia da sola non basta: è fondamentale la spinta di operatori fortemente integrati nel territorio, riconosciuti sui mercati e con una chiara visione del futuro. Siamo felici di portare con MAG l’innovazione a livello di sistema, massimizzando l’impatto economico e sociale delle assicurazioni”.

Dario Melpignano e Andrea Silvello, rispettivamente Ceo di Neosperience e di Digital Tech, concludono: “Questa operazione, nella quale abbiamo fortemente creduto fin dall’avvio della collaborazione con MAG, rappresenta un passaggio ideale per rafforzare e valorizzare Neosurance, creando valore immediato e prospettico per tutti gli azionisti delle nostre organizzazioni. Le opportunità di sinergia con MAG in Italia e all’estero sono per tutto il nostro team motivo di orgoglio e soddisfazione”.

Gli aspetti legali

Sono stati curati da Dla Piper con Nino Lombardo, Claudia Scialdone e Oreste Sarra, per il gruppo Mag; Dcs & Partner con Cesare de Carolis e Barbara Bergamaschi, per Neosurance, Neosperience e Digital Tech.