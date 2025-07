Assicurazioni, Howden acquista a Napoli Lena Broker e consolida la sua presenza in Campania

Howden, broker assicurativo globale leader in Italia con 875 persone in 23 uffici, rafforza la sua presenza sul mercato italiano con l’acquisizione del ramo d’azienda di Lena Broker Srl, società napoletana specializzata nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione del rischio aziendale.

L’operazione è un’ulteriore tappa della crescita del Gruppo Howden in Italia, dove ha deciso di sviluppare strategicamente la propria presenza con l’acquisizione di società e team di grande valore professionale.

Lena Broker intermedia circa 10 milioni di euro di premi e vanta una consolidata esperienza nei settori della logistica e dei trasporti, nonché nel settore motor.

L’obbiettivo di Howden è rafforzare la propria posizione di leadership nella regione Campania integrando ulteriori competenze, capacità e clienti all’importante e storica presenza delle proprie filiali a Napoli e Salerno.

Pietro Lena, attuale amministratore unico di Lena Broker, entra a far parte del team manageriale con l’obbiettivo di mettere a disposizione tutta la propria esperienza. L’ingresso in Howden consentirà a Lena di integrare e arricchire i servizi rivolti agli attuali clienti accedendo a un network internazionale e alle specialty del Gruppo.

“Con questa operazione – ha affermato Federico Casini, ceo di Howden in Italia – intendiamo crescere ulteriormente, grazie all’apporto di nuove competenze e servizi, in una regione nella quale crediamo ci siano grandi potenzialità di sviluppo”.

“Entrare in Howden rappresenta per me un passaggio significativo, che affronto con entusiasmo e senso di responsabilità – ha commentato Pietro Lena. “Ringrazio il Gruppo per la fiducia accordata e per l’opportunità di contribuire a un progetto imprenditoriale ambizioso, costruito su valori solidi come la concretezza, la relazione con il cliente e la visione di lungo termine. Metterò a disposizione la mia esperienza e il radicamento nel territorio per continuare a crescere insieme.”