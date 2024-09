Assicurazioni, il diktat del Governo sulle polizze anti catastrofe

“A fronte di un evento catastrofale le assicurazioni dovranno rimborsare alle imprese almeno il 30 per cento delle polizze, entro i primi 15 giorni dall’evento. In questo modo consentiremo alle nostre aziende di avere subito le risorse per riattivare la propria attività produttiva”. Lo dice il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervenuto per una premiazione nello stand Masaf del G7 a Siracusa, rispondendo a Il Sole 24 Ore Radiocor sulla norma (varata con la legge di Bilancio) che dal 31 dicembre prossimo prevede l’obbligo di polizza catastrofale per le imprese e che sarà al centro di un incontro domani al ministero da lui guidato. “Domani presenteremo agli operatori del settore, alle imprese e al comparto assicurativo lo schema di decreto attuativo che rende operativa la norma di legge approvata lo scorso anno in piena intesa con l’Economia. Un passo in avanti importante per mettere in sicurezza il sistema Paese”.