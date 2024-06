Assicurazioni, Ivass: primo esercizio Ue di “mistery shopping”

Roma, 4 giu. (askanews) – Al via il primo esercizio congiunto di “mistery shopping” nel settore assicurativo coordinato dall’Eiopa in alcuni Stati membri dell’Unione europea, tra i quali l’Italia, a cui partecipa anche l’Ivass. Con un comunicato, l’autorità di Vigilanza italiana sul settore spiega che i “mistery shoppers” si recheranno, in veste di potenziali clienti, presso un campione selezionato di banche, sportelli postali ed agenzie per verificare in incognito le concrete modalità di offerta delle polizze assicurative.

I risultati dell’esercizio congiunto, si legge, offriranno osservazioni comparabili a livello europeo e maggiori elementi informativi, utili a rafforzare la tutela degli assicurati.