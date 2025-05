Assise del Giornalismo e della Storia, a Benevento torna il Festival promosso dalla rivista Reportages

È tutto pronto per l’ultimo attesissimo appuntamento delle Assise del Giornalismo e della Storia – II Edizione, il Festival promosso dalla rivista semestrale Reportages Storia & Società, diretta da Lucia Gangale.

“Poesia en plein air”, questo il titolo dell’evento che si svolgerà a Benevento venerdì 30 maggio dalle 17.00 alle 19,15 nel Giardino del Mago, prospiciente la Chiesa di Santa Sofia. Il programma prevede: apertura in musica con due giovani componenti dell’Orchestra Sirio, letture open mic, passeggiate letterarie, esposizione di piante officinali a cura del dott. Pierluigi Campidoglio e la partecipazione della Libreria Barbarossa con volumi bellissimi. Previsto anche un momento conviviale, come è in uso nello stile di questa manifestazione, sempre più apprezzata e seguita a livello cittadino.

L’evento – gratuito e aperto a tutti – gode del patrocinio della Provincia di Benevento e della collaborazione di Sannio Europa.