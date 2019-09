Assisi, ‘Cortile di Francesco’da record con 20 mila partecipanti

Roma, 25 set. (AdnKronos) – Un ‘Cortile di Francesco’ da record. Oltre 20mila persone hanno partecipato alla quattro giorni di incontri ad Assisi. Oltre 200 i giornalisti accreditati. 42 panel e 70 relatori hanno animato la V edizione del festival. L’evento si è concluso con il dialogo tra il cardinale Gianfranco Ravasi e Sebastião Salgado. Sul prato antistante la Basilica Superiore di San Francesco erano presenti circa 6mila persone che hanno assistito alla proiezione, sulla facciata complesso monumentale, delle immagini del nuovo progetto fotografico di Salgado: ‘Amazonia’. Grande attenzione all’evento anche da parte dei media nazionali ed internazionali-

“In questo Cortile abbiamo osato mettere a tema il principio più vitale dell’esistenza, perché il senso dell’esistere è significato negli altri e chi non vive l’incontro, muore per sempre. – ha dichiarato il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, – Francesco smise di adorare se stesso. Senza attendersi un contraccambio di alcun genere iniziò ad uscire in-contro all’altro, fino ad essere l’altro. L’augurio è di mettere sempre più i nostri piedi in queste due orme di Francesco, umiltà e gratuità per giungere di incontro in incontro a cantare con Francesco il cantico di Frate sole”.

“Qui ad Assisi per il Cortile di Francesco si è avuta un’anteprima dell’importante Sinodo sull’Amazzonia, convocato da Papa Francesco – ha dichiarato padre Enzo Fortunato -. Il Papa ha convocato i vescovi e gli uomini di buona volontà a un impegno ambientale per il nostro Pianeta. Noi ad Assisi abbiamo voluto dare il nostro contributo. È stato sorprendente ed entusiasmante vedere le circa 6000 persone e la stampa di tutto il mondo trattenere il respiro e con la testa all’insù di fronte alle immagini che scorrevano sulla facciata della Basilica. Laudato si Signore mio per Sorella Amazzonia”.